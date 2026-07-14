“Justicieros de la Frontera” dejan el cadáver de una mujer como amenaza

"Justicieros de la Frontera" abandonaron cadáver de una mujer como amenaza.

El hallazgo tuvo lugar este martes 14 de julio, alrededor de las 12:30, sobre una calle sin nombre de la fracción Portera Ortiz, en la jurisdicción de la Comisaría 15.ª de Cerro Corá’i. Junto al cuerpo de la fallecida se encontró un panfleto firmado por un grupo que se identifica como “Los Justicieros de la Frontera”.

De acuerdo con la evaluación hecha por el médico forense, la muerte habría ocurrido aproximadamente 12 horas antes del hallazgo.

El panfleto encontrado tenía el mensaje “No robar. +1 aviso”. El caso fue comunicado a la agente fiscal Mirta Martínez, quien encabezó el procedimiento junto con el médico forense y personal de Criminalística para el levantamiento de evidencias.

Las autoridades investigan el hecho como un presunto homicidio y buscan determinar la autoría y el móvil del crimen.