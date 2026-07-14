[VIDEO] El emotivo video que hace soñar a Neymar con el Mundial 2030

En el vídeo se ve al Neymar actual hablando en un principio con la versión suya que debutó en primera con Santos, para luego acercarse a su yo de niño. Este le consulta si han logrado sus sueños, a lo que le responde que sí, aunque luego le confiesa que no consiguieron el de ganar la Copa del Mundo aún.

Ante esto, Neymar le pregunta a su versión infantil si él querría que lo intente una vez más. En ese momento, se ve que se acerca un auto lujoso, en el cual se ve a un Ney que parece ser del futuro. Cuando se para junto a la versión adolescente, este le pregunta de qué año viene, en ese momento la cámara baja para dejar ver la Copa del Mundo en su mano, con la inscripción “2030”, justo en el momento en que el Neymar niño dice que si desea que su versión actual lo siga intentando.

El propio astro brasileño comentó el vídeo mostrándose emocionado y este no tardó en hacerse viral. Nadie sabe si Neymar podrá disputar el Mundial de 2030. Lo que sí parece evidente es que, más allá de las lesiones y del paso del tiempo, millones de brasileños siguen creyendo en él y sueñan con verlo intentarlo una última vez con la camiseta de la Canarinha.