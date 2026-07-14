Madre habría maltratado físicamente a su hija con TEA

La niña tiene apenas 8 años, y además de sufrir del Trastorno del Espectro Autista (TEA) nivel 3 también padece de ceguera bilateral congénita. Se encuentra actualmente bajo resguardo de su padre luego de que el Ministerio Público imputara a su madre, de 33 años de edad, domiciliada en San Alberto, Alto Paraná, por presunta violación del deber del cuidado, abandono y otros delitos.

Según la denuncia presentada por el padre de la menor, existirían lesiones compatibles con maltrato físico en el cuerpo de su hija. De acuerdo con los antecedentes, estas heridas fueron constatadas por el médico forense del Ministerio Público, Dr. Martín Alfaro, y además se investiga la presunta negativa de la madre a permitir que la niña accediera a las terapias interdisciplinarias necesarias para su desarrollo y calidad de vida.

El Juzgado de la Niñez y la Adolescencia de Minga Porã dispuso una medida cautelar que permitió que permaneciera bajo el cuidado de su padre mientras avanzaban las investigaciones, debido a la gravedad del caso.

Actualmente, la menor continúa bajo protección y recibiendo la atención médica y terapéutica que requiere. El caso ha causado profunda conmoción por involucrar a una niña con doble condición de discapacidad y por los presuntos hechos que son objeto de investigación.