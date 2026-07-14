Pelotero quería dejar el fútbol: “Convivo con el dolor”, contó

Ronald Cornet, futbolista de 24 pirulos, canterano del Olimpia y hoy en Trinidense, charló con Crónica sobre el momento jetu’u que tuvo que sortear tras sufrir la rotura de ligamento cruzado anterior y fractura de menisco externo en octubre del año pasado, ya que a la váira lesión se le sumó el fallecimiento de su padre. Todo eso le llevó ndaje a querer dejar el fútbol, pero su mami mbarete lo convenció de vuelta. “Convivo con el dolor”, lanzó.

“Para mí los primeros meses fueron duros, aceptar, entender que vas a estar sin jugar. Después, cuando se va acercando tu alta, ahí recién como que te agarra esa motivación, ahí ves las cosas con otro sentido”, le bajó de entrada.

“Pero como dije, para mí fue muy difícil. Aparte, acabo de perderle a mi papá, entonces fue un proceso muy largo, difícil. Yo estuve hablando con mi mamá y le decía que ya no me quería ir a entrenar y no quería saber más nada del fútbol porque yo jugaba para mi papá, gracias a él soy lo que soy. Perder dos motivaciones así es muy fuerte”, siguió el pelotero.

“Hablé mucho con mi mamá. Para ser sincero, desde que falleció papá (1 mes) yo ya no me levantaba de la cama, casi no comía, en ese tiempo fue que mi mamá me decía que mi papá no me iba a querer ver así y que su sueño era que vaya a entrenar, que salga. Dejé de irme hasta a mi fisio. Fue un proceso muy difícil durante esa semana, convivo con el dolor y sé que es él también mi motivación ahora”, expresó.

Acerca de lo que desea en cuanto a nivel individual, he’i que “lo que más quiero ahora y el objetivo en lo personal es volver a jugar, recuperar esa confianza nuevamente que estaba teniendo cuando jugaba, estar a disposición del profe la verdad”, agregó.

Sobre cómo se viene sintiendo, opoi que “la verdad que mucho mejor, gracias a Dios estoy cerrando mi etapa de recuperación, estoy entrando en lo que serían los 8 meses. Por lo que estuve hablando con mi fisioterapeuta estaría volviendo apróximadamente en agosto, esta semana ya voy a hacer trabajos con pelota, cambio de dirección y todo eso que me van ayudando, como te dije, apuntar más para agosto”, sostuvo.

Objetivo del “Triki”

“El objetivo como club es entrar a una Copa Internacional, porque en el Apertura también hicimos una buena campaña, también tenemos la Copa Paraguay que seguramente vamos a pelear. La verdad que hay varios objetivos que nos propusimos”, he’i.

“YA NO TENGO NADA

QUE VER CON OLIMPIA, SÍ

EN UNA POSIBLE VENTA”

El volante talentoso avei dejó en claro que ya no pertenece al Franjeado. “Yo ya estoy en Trinidense como jugador de Trinidense, en el sentido de mi pase y esas cuestiones creo que ya no tengo nada que ver con Olimpia, pero sí en una posible venta si de por ahí sale, ahí lo que tengo algo vinculado con Olimpia (derecho de formación)”, explicó.

Acerca de cómo lo tratan en Trinidad, señaló que “la verdad que me recibieron superbién acá en Trinidense, estoy contento también porque me conocen, saben lo que yo puedo aportar para el equipo, hay muchos referentes que nos ayudan a los jóvenes, escucharle a ellos también es como que te hace sentir más tranquilo”, sostuvo.

Sobre el bolonqui de los pagos que tuvo kuri con el “Gallo Norteño”, expresó que “yo ya no tengo ningún vínculo con el 2 de Mayo, tengo cero comunicación también, ya es un ciclo cerrado vamos a decirle”, culminó.