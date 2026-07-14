Regresó a la televisión vestida de novia

“Para este regreso a la TV quise elegir un outfit que hablara de mí: auténtico, fresco y con mucha personalidad. Y como la temática del bloque lo ameritaba, no podía faltar ese toque especial de novia… ¡un velo incluido! jajaja” comentó Deisy Giménez quien vuelve a las pantallas con un bloque denominado “Sí acepto ¿y ahora qué?”

Comentó que el bloque que va dentro de La Mañana de Unicanal nace desde un lugar muy personal, porque además de estrenar este espacio, también está viviendo la experiencia de ser novia, ya que se casa en tres meses.

“Quise crear un lugar para todas las novias del Paraguay y el mundo, donde podamos hablar de todo lo que sucede después de ese gran momento del ‘sí’: las decisiones, los nervios, la ilusión y todo lo que implica preparar una boda”, comentó Deisy a Crónica.

En el bloque van a compartir consejos, historias, tendencias, entrevistas con especialistas y herramientas para que organizar una boda y sea una experiencia inolvidable, pero sobre todo, disfrutable ndaje.

“Los televidentes van a encontrar un espacio fresco, cercano y con mucho contenido de valor. Por eso quiero que este sea un espacio para aprender juntas. Si sos novia, futura novia, soñás con casarte algún día o simplemente estás acompañando a alguien en este proceso, este bloque también es para ellas” tiró.

Deisy contó que se sintió cómoda y feliz frente a las cámaras, “volver a la televisión después de un tiempo fue muy especial, sobre todo por el hermoso recibimiento de todo el equipo de La Mañana de Unicanal. Dora Ceria, Gloria Vera, Jorge Riveros y todos los compañeros de producción me hicieron sentir como en casa”.