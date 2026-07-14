“Rubito”, el inquebrantable guardián del Colegio

Según contó a Crónica la Profe de Colegio, Celeste Rojas, “hace aproximadamente 3 años que ‘Rubito’ frecuenta la institución, primeramente asistía solo durante algunas horitas porque tenía un dueño, pero después él solito decidió quedarse en horario de clase, prácticamente desde la mañana hasta la tarde”.

Rubito en el Colegio.

Expresó que toda la comunidad educativa de la institución se ha puesto de acuerdo para cuidar de él: “en ese horario (mañana hasta la tarde) nos encargamos de cuidarlo. Él decidió adoptar el colegio como su casa actualmente. Tendría unos 7 años aproximadamente en estos momentos”.

Rubito vestido de Paraguayo.

Aparte del Colegio, la profe nos explica que existen otros puntos en donde “Rubito” también cuenta con facilidades para quedarse. “Él tiene dos lugares donde también le cuidan y le quieren, ambos cercanos a la institución. Suele estar con los Linces de día y a la noche trabaja de seguridad en una lomitería a media cuadra del colegio”.

Rubito en plena formación con los alumnos.

Detalló que “la gran mayoría de los docentes nos encargamos de su cuidado en cuanto a vacunación, sanitación y alimentación, mientras que los alumnos también siempre están dispuestos a apoyar en todo lo que tiene que ver con eso”.

Rubito en el Polideportivo del Colegio.

La docente señaló sobre la relación entre “Rubito” y los estudiantes que “él es muy cariñoso con ellos y los alumnos lo quieren y respetan mucho”.

A parte de todo lo explicado, el Colegio ha decidido hacer una actividad especial en honor a su tan peculiar guardián: “a vuelta de vacaciones estaremos realizando el lanzamiento de algunos proyectos comunitarios en los que se encuentra trabajando el colegio, uno de ellos siendo la campaña solidaria de donación de purina, mantas y frazadas para perros y gatos, donación que será direccionada al grupo de rescate de nuestra ciudad”.