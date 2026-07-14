Sarambí en Miss Italia porque ganadora ndaje no representa la belleza del país

Tremendo guyryry se armó en la elección de Miss Italia, donde una candidata de ascendencia africana fue coronada. “Habiendo muchas chicas hermosas”, “Tendremos que ir todos a África”, “es como que elijan a Miss África y gane una rubia de ojos azules. Déjense de tanta inclusión y respetemos las cosas”, fueron algunos de los comentarios de la gente en redes sociales.

El nombre de la ganadora es Marta Bunda, de origen congoleño y ndaje no representa los rasgos de la mujer italiana.

Los organizadores afirman que seguimos presenciando episodios de racismo en estos certámenes. “Vivimos en un mundo globalizado, donde la nacionalidad no depende del color de la piel. En todos los países conviven personas con diferentes orígenes, rasgos y tonos de piel. No hace falta parecerse físicamente a la mayoría para representar con orgullo al país donde naciste”, expresaron en un comunicado.

Para muchos italianos no solo tiene que ver con el color de piel, sino que habían otras candidatas que se destacaban más por su belleza, pero que no lograron un buen puesto. Pero hay otras personas que sí apoyan a la ganadora.