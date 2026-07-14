Se gana la vida haciendo triciclos con motores

Un emprendedor de la compañía San Miguel, distrito de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, explotó sus dotes de ingenio y a través de sus conocimientos varios de mecánica, herrería, soldadura, electricidad y chapería, decidió comercializar bicicletas y triciclos con motor, a través de un proceso de adaptación purete, que solo a él se le pudo ocurrir.

Víctor Britos, de 27 años de edad, consigue repuestos y partes de motos y autos que la gente ya no usa, los reacondiciona y adapta a su creación genuina.

El mismo conversó con Crónica y explicó que “primeramente empecé adaptando bicicletas con motor, tuvo mucho éxito, después ya muchos me copiaron. Tuve que reinventarme y empecé a trabajar con los triciclos”.

Ante la consulta de cómo surgió la idea de comercializar sus creaciones, explicó que “empecé con esto pensando en mi uso personal, como para jugar y distraerme. Luego me visitó un abogado y se maravilló de mi trabajo y me dijo que lo promocione en TikTok, yo usaba poco esa app, pero a través de eso pude vender varios productos”.

Ichuko’i avei las bicis con motor.

Víctor, con su corta edad, ya aprendió a moverse en varios campos y explicó que “hasta sé colocar barras led a los autos, y con eso también adapté lumínica a estos triciclos, como para que se pueda usar de noche también”.

Agregó que de los productos desechados por la gente, él los vuelve a reutilizar. “El proceso de armaje es muy complejo, primero hago la estructura de los triciclos con hierros, a los que les voy dando el molde. Luego utilizo asientos parecidos a los que uno ve en las salas de espera de los hospitales. También motores descompuestos, carcasas, ruedas y discos de freno de motos descompuestos, los restauro y dejo impecable. También reutilizo los amortiguadores”, puntualizó.

Inclusive consigue todos esos hierros viejos para la estructura de los biciclos y triciclos de lugares de reciclaje que “en la campaña hay mucho y todo se consigue barato. Si por ahí me falta algún que otro repuesto para que el motor funcione, compro nomás. No son tan caras esas cosas. Dejo el motor funcionando al 100%. Le compro la batería y le coloco una barra led, le paso una mano de pintura y queda espectacular”.

Los triciclos con motores son el boom del momento.

Pedidos de Asunción y Ciudad del Este

En cuanto a las ventas que va teniendo, explicó que le está yendo muy bien. “A la gente le gusta lo que ofrezco y ya tuve varios clientes de diferentes partes del país. Me compraron de Asunción y Ciudad del Este. Yo todo lo envío por encomienda. La única condición es que me tiene que dejar una seña del 50% y con eso ya le preparamos”, contó.

“Más o menos cerca de 20 unidades ya vendí en total. El precio de los triciclos es de G. 3.500.000, es exclusivo para andar en arena lisa y asfalto, no es para empedrados ni ripios. Este tema de fabricación ya llevo haciéndolo hace 2 años”.