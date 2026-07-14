¿El capi dejará Barrio Obrero?

La novela que se armó en torno a Gustavo Velázquez parece encaminado hacia un final feliz para los hinchas del Ciclón. El capitán se sumó este lunes a los trabajos del plantel que comanda Ariel Holan en Buenos Aires pero, antes de subir al avión, dejó en claro que no se mueve de Cerro y que lo de Libertad, como dice la canción, “son rumores, son rumores...”.

Todo esto se da ante el supuesto interés del Gumarelo de contar con él. Pero el “capi” fue contundente: “Rumores hay muchos, pero mi cabeza está en Cerro, me presento a trabajar de manera normal. No tengo absolutamente nada que ver con Libertad. Tenemos desafíos importantes con mi equipo, con mi club, me voy enfocado en eso”, sentenció.

Eso sí, reconoció que Nelson Haedo Valdez, actual DT del “Guma”, tuvo un contacto con él. “Me llamó en su momento, pero ya fue hace rato. Hablamos, me preguntó por mi situación en Cerro, le comenté, pero eso quedó ahí”, explicó.

Velázquez destacó que tiene contrato con el Ciclón hasta diciembre de 2026, con grandes chances de extenderlo y dejó un mensaje para los hinchas. “Al hincha le digo que se quede tranquilo. Mientras tenga compromiso en el club, los aficionados van a tener 100% de Gustavo Velázquez”, aseguró.

Reclamo mundial

Velázquez también volvió a hablar del cruce que tuvo con Mbappé en el Mundial. “Solamente le reclamé que por qué le chocó a mi compañero, y le dije que después por cualquier roce ya se pone a llorar”, recordó.