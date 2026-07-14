[VIDEO] Curepas le comieron su video, no le dieron el crédito y encima lo criticaron

“Chequeobar” es la cuenta de redes de un paraguayo quien hace años realiza videos con doblaje de lo que se habla en la cancha.

Esta vez un video llegó a Telefé. “El dialogo que lo tuvieron Paredes y Scaloni durante el partido. Un diálogo que después lo pudimos recrear” he’i el cronista sobre el trabajo ajeno.

Luego mostraron el video de “chequeobar” y uno de los conductores salió a decir si es la voz de los minions por la manera de hablar, cañeando el material realizado por nuestro compatriota de “chequeobar”.

“Y me preguntarás ¿quién es el comediante que se burla del trabajo de los demás? Germán Paolosky, 52 años, hombre grande. Y cuando te hablen de humildad, esto es humildad.