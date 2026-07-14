[VIDEO] ¡Okairo Miguel Mateos! Alder Alcides le bajó “nene nene que vas a ser...”

Con una evidente intención de evolucionar como artista y abrirse a nuevos horizontes, Alder Alcides ha decidido pasarse al rock, si, al rock, inaugurando esta nueva etapa de su carrera con una versión del clásico del músico argentino Miguel Mateos, “Cuando Seas Grande”, el cual es todo un clásico de los 80’s del rock en español.

Más allá de este giro, Alder aclaró que no abandonará su tradicional estilo tropical ni tampoco la polca paraguaya, aunque de todas formas aseguró que intentará meterse más en el rock a partir de ahora.

La versión hasta incluyó un videoclip en el que se ve al cantante luciendo una guitarra eléctrica, aunque con la particularidad de que los comentarios están desactivados. ¿Y vos qué decís? ¿Surge pio el Alder rockero?