[VIDEO] ¡Tranquilo nomá! Le cerraron su cuenta de Instagram

Freaki, más conocido como “tranquilo nomá” está bajoneado porque cuando su cuenta de instagram estaba a full, le bajaron.
Pasaba los 100 mil seguidores, sus videos tenían más de 30 mil vistas y justo se quedó sin su Insta. ¿Qué le pasó?
El propio Freaki abrió otra cuenta y comentó qué fue lo que ocurrió. Dijo que todo empezó el 6 de julio cuando Instagram le envió una nota avisándole que un video (el gol de Julio contra Alemania) fue bajado.
“Yo tranqui porque entiendo sobre los derechos de Fifa, aunque muchos creadores están haciendo lo mismo, solo el mío fue borrado. Pero son las reglas” comentó.
Pero al día siguiente cuando quiso utilizar su cuenta, ya estaba sin nada y le avisaron que había un problema. Mediante mail le dijeron que debía realizar acciones o de otra manera perdería el acceso a la misma. A pesar de que Freaki pidió una nueva revisión, al toque ya le bloquearon todo katú y se quedó sin Instagram.
Debido a eso tuvo que abrir otro Instagram como @trankinoma donde de nuevo va comenzar a subir sus videos.