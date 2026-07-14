Ya está Payne, pero el Decano quiere más

En campamento de Olimpia la gran novedad se llama Tim Payne. El neozelandés ya estuvo por la Villa este lunes para conocer a sus nuevos compañeros, se realizó los primeros chequeos médicos y ya trabajó en campo luego de tener su primer contacto con el cuerpo técnico de Pablo “Vitamina” Sánchez.

Pero el Decano quiere más. Las negociaciones por el lateral chileno Dilan Zúñiga, pedido expreso del DT y que parecía no se iba a dar. Finalmente, Olimpia sigue a la carga por él y estaría por buen camino.

Así también, se espera en las próximas horas concretar el retorno de Alan Wlk que no tendrá problemas de jugar la Conmebol Sudamericana con la Franja Negra a pesar de haber chutado en Fase de Grupos con la casaca de Recoleta. Así también, Javier Domíngurez ya trabaja con el grupo luego de su paso por Argentina.

Por otro lado, esta mañana (10:00), en la Villa, una nueva jornada de amistosos ante el Sportivo Luqueño, a puertas cerradas.

Luego, el plantel Decano estaría viajando este jueves a territorio brasileño para disputar este viernes, 20:00 h, el último encuentro amistoso antes del inicio del Torneo Clausura ante Flamengo en Brasilia.