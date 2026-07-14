Ya otra vez bolonqui por libros y supuesta ideología de género

Según las quejas que se han señalado a través de los medios, las críticas apuntarían a que, por ejemplo, los libros correspondientes al 8vo Grado hablan de “masturbación”, “sueños húmedos” y “hormonas sexuales”, mientras que en los del 6to grado se hablaría de las relaciones sexuales como método para concebir hijos.

Esto hizo regresar nuevamente las acusaciones acerca de que se intentaría inculcar la llamada “ideología de género” en las escuelas, desde muy corta edad. Incluso se menciona que en un Colegio Nacional de Caaguazú, más de 50 padres se manifestaron en contra de estos libros.

Al mismo tiempo, el Colectivo Pytyvõ afirmó que este material estaría desinformando, ya que incluiría estereotipos de género sin fundamentos científicos.