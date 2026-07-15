Accidente de bus paraguayo en Brasil: “fue todo muy rápido y todos gritaban”

Según refirió la mujer a la 1080 AM, la delegación estaba conformada por unas 67 personas, señalando que “todo pasó en un abrir y cerrar de ojos. Lastimosamente hubo tres fallecidas y muchas personas adultas heridas. Entre las niñas muchas salieron ilesas y algunas con rasguños, pero nada grave”.

La madre agregó que el bus iba bastante rápido y que tambaleaba a momentos. “Después me enteré que hubo cambio de chofer media hora antes del accidente. El que estaba manejando me dijo que hubo fallas mecánicas. Decía que él frenó, pero que no le respondía”, explicó.

“Fue todo muy rápido. Se cayó el ómnibus a un costado, dio una o dos vueltas y todos gritaban desesperados”, relató la mujer, agregando que todo ocurrió en una zona llena de curvas dentro de la ruta, en la cual luego les contaron que siempre ocurren accidentes, con varios fallecidos desde hace meses.