Alberto Benítez le dedicó una canción al eliminado Mbappé

Loperro son rápidos en nuestro más en cuanto a la creatividad para “tallarle” a su rapicha. El humorista Alberto Benítez, de Ab Ovo, le dedicó una hermosa canción al personaje de moda en nuestro país, el pelotero franchute Kylian Mbappé.

La música usa el ritmo de la conocida canción española “Que viva España”, de La Banda del Capitán Canalla y Manolo Escobar, y Albert lo transformó a su gusto y paladar, para bajarle la caña a Mbappé, luego de ser eliminados de la Copa del Mundo por la selección española.