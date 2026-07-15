Calle Koki Ruíz: “es la más destacada personalidad que vio nacer San Ignacio”

Benito relata que “desde el mismo momento de la partida del querido amigo trabajamos para perpetuar su memoria y su magistral obra. Pensamos primero en pedir que el “Yvága Rape” de Tañarandy lleve su nombre. Luego surgió lo de la calle en Asunción.

De hecho, nosotros habíamos postergado un homenaje a “Koki” aún antes de agravarse su enfermedad. Se lo debíamos por lo que fue como persona, por su arte, y en particular, porque él nos regaló generosamente el logo que hizo por los 400 años de la ciudad de San Ignacio Guazú, que es la base de la insignia del CIRA”.

Ubicación de la nueva calle en homenaje a Koki Ruíz.

Destacó que “la familia acompañó el proceso desde el mismo día en que les comentamos que hicimos el pedido a la Junta Municipal de Asunción, en septiembre de 2025. La ordenanza se aprobó en diciembre y fue a la intendencia. Estuvo ahí hasta que ahora retomamos las gestiones para hacer coincidir la habilitación con el 10° aniversario del Centro. Cuando supimos de la promulgación, se lo comunicamos a la querida Norma Fretes -la ex esposa- como una grata sorpresa que, obviamente, generó una gran alegría entre los hijos, los hermanos y los parientes”.

Benito Fleitas, presidente del CIRA, recibiendo la promulgación.

Benito asegura que para el CIRA “es un gran honor y orgullo que una importante calle de Asunción lleve el nombre de nuestro ilustre compueblano. Más aún cuando nosotros lo propiciamos. “Koki” Ruiz es la más destacada personalidad que vio nacer nuestra ciudad en sus casi 417 años de historia”.

Recordó cómo el artista “puso a Tañarandy y a San Ignacio Guazú en el mapa del mundo, y ahora toda la comunidad y el Paraguay se benefician con ello, a través del desarrollo urbanístico, social, cultural y comercial del entorno, aparte por supuesto de disfrutar de sus primorosos cuadros. Él siempre consideró a la procesión de Semana Santa y a los cuadros vivientes como sus mejores obras. Pero están también sus retablos hechos para el altar de “Chiquitunga” y para el del Papa Francisco”.

Considero que es una “responsabilidad y deber como ignacianos y como miembros del centro trabajar porque las generaciones conozcan el gran legado que dejó este hombre excepcional. Quiero recordar ahora al querido José Luis González, gran amigo de “Koki” desde la infancia. El fue el de la idea de pedirle a la intendencia de San Ignacio que el “Yvága Rape” de Tañarandy lleve el nombre de nuestro artista, como corresponde. Lastimosamente José Luis nos dejó hace poco, también de manera prematura”.

También deseó destacar a “el amigo Juan Manuel del Puerto, anterior presidente del Centro, quien fue el que planteó lo de la calle en Asunción, y lo acompañamos para presentar la solicitud a la concejala Jazmín Galeano Sapena. Con las fundamentaciones de nuestra nota, ella presentó el proyecto de ordenanza que fue aprobado por unanimidad de votos de los concejales. Y, por supuesto,también quiero destacar al intendente Luis Bello, que acogió muy favorablemente la iniciativa, y nos va a acompañar durante la habilitación”.