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Campeón encendido

Olimpia sigue imparable en esta etapa de preparación de cara al Clausura y la Sudamericana. El equipo de “Vitamina” goleó a Luqueño en la Villa y su gente se ilusiona. Ahora, Flamengo el viernes en Brasilia.

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Derlis González, delantero de Olimpia.

El campeón del Apertura no afloja en esta etapa de pretemporada. El equipo de “Vitamina” Sánchez sumó su tercera jornada de amistosos, recibió al Sportivo Luqueño en la Villa y le agregó dos triunfos más a su racha imbatible en esta etapa de preparación.

Olimpia derrotó 3-1 y 3-0 al “Chanchón” y su hinchada se ilusiona con volver a tener un gran semestre.

En el juego de primer turno, los goles fueron obra de Juan Fernando Alfaro, Eduardo Delmás y Richard Sánchez. El Franjeado formó con: Lentinelly; Olmedo, Vargas, Bentaberry, Rodríguez, Cardozo, Alfaro, Sánchez, Zarza, Delmás y Sandoval.

En el segundo compromiso, los tres goles del cuadro que comanda “Vitamina” fueron obra de Derlis González por dos y Franco Alfonso. Esta vez la “O” formó con: Verza, Cáceres, Vera, Gamarra, Vargas, Benítez, Lezcano, Alfonso, Franco, González y Romero.

El Decano tendrá su última prueba este viernes ante Flamengo en Brasil (20:00).

¿Y el capi? Llamó la atención la ausencia de Richard Ortiz en los últimos amistosos. El capitán viene recuperándose de una molestia en la rodilla y por precaución no estuvo por precaución y tampoco estaría el viernes ante Flamengo. Eso sí, llega 0 km al debut con Libertad.

Encaminado. La directiva del Franjeado espera cerrar pronto la incorporación del lateral chileno Dilan Zúñiga. La negociación avanza positivamente y en las próximas horas podría darse el acuerdo.

Así también, desde Para Uno informaron que el juvenil Kevin Amarilla, lateral zurdo de 16 años, está a prueba en Red Bull Salzburgo de Austria. Si se concreta la venta, sería por 3.500.000 de dólares por el 50% del pase.

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