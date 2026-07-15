Cumplió 8 años a lo lince: “El mejor día de su vida”

Una pequeña niña, con el corazón enorme, cumplió el sueño de su vida al festejar su cumpleaños de lleno con la temática de los agentes linces, a quienes ella los tiene como héroes voi.

Se trata de Leah Arlen, quien no pudo ocultar su alegría al ver a un montón de uniformados que fueron parte de su proceso de recuperación, en medio de una serie de batallas para superar un mal con el que nació.

La madrina de la niña, Selva Areco, habló con Crónica y explicó cómo nació el amor de la niña por el uniforme policial.

“Su amor por los linces nació cuando le habíamos llevado a un desfile y le vio a las chicas en la moto con sus banderines. Desde esa vez ella mandaba a comprar esposas, radio y jugaba con los primos a los arrestos. Ella inclusive sabe qué es base 3… sabe todos los códigos”, contó.

A eso se sumaron una serie de gestos que los uniformados tuvieron con la familia cuando se enteraron sobre su lucha por superar una grave afección.

“Leah nació con displasia de cadera. A sus 3 añitos, se le hizo la primera cirugía y luego de sus 7 años. Antes de su recuperación, la volvieron a operar y fue muy compleja su cirugía. Casi perdió la vida”, recordó.

Su sueño es ser agente Lince, de grande.

Como en la familia sabían de su admiración por los linces, se acercaron al director Gustavo Ruiz Díaz, quien “le envió un video donde le dice que se recupere y cuando salga de su cirugía vaya al cuartel con su camarada. Ella se grabó eso en la cabeza”.

Agregó que “ella ama a los linces y dice en todo momento que ya es una oficial más. Desde ese video, le levantaron el ánimo y en todo el tiempo los uniformados le acompañaron. Ellos no solo son policías tácticos, son personas que están allí al pie de lo que sea para apoyar y gracias a ese ánimo que ella recibió mejoró muchísimo”.

La madrina explicó que “ella estuvo 6 días en terapia intensiva y cuando salió lo primero que le dijo a su mamá fue que quería que sus camaradas estén con ella. Entonces yo le hablé a Ruiz Díaz y él le mandó a un grupo con un regalo al hospital. Ella demasiado contenta se puso”.

La niña es muy agradecida y la madrina explicó “que cuando le iban a dar de alta se quedó de vuelta un mes y alguito internada. Le pidió a la mamá que en el día que le den de alta vengan de vuelta los linces para salir con ellos en el portón del hospital, y volvieron a irse”.

“Como agradecimiento, en sus 8 años, ella se fue junto a ellos en la base de los Lince en Asunción a festejar su cumple, ya que se sentía mejor. Fue el mejor día de su vida”, contó.

Leah Arlen cumplió 8 años.

“Nos emocionó interactuar con ella”, he’i el ofi

Uno de los oficiales linces que estuvieron presentes en el cumple de la niña Leah fue el oficial Óscar Ferreira, subjefe de la regional de Asunción. Avei habló con Crónica y contó que “fue muy emotivo todo, recién acababa de salir de una cirugía que tuvo, se le implantó un platino, luego tuvo un problema, se le quitó y luego le pusieron otra vez. Fue demasiado triste realmente todo lo que debió pasar”.

“Nosotros le hicimos un acompañamiento en todo momento. Luego su familia nos comunica que como agradecimiento por todo lo que habíamos hecho iba a pasar su cumpleaños con nosotros. Organizamos bien el cumple, vinieron y de paso vio las actividades que hacen sus compañeros del grupo Lince. Somos prácticamente como su familia”, dijo con entusiasmo.

Explicó que “le dimos un presente, que es una boina de color negro y nos sorprendió que hayan conseguido un uniforme para ella de alta calidad, así como lo utilizamos nosotros. Más que nada lo que más nos emocionó fue el gesto de que nosotros podamos jugar e interactuar con ella. Nos dijo también que su sueño es ser Lince cuando sea grande”.