De ñembo tuitero polémico a detenido por trata

El hombre era principalmente conocido por su presencia constante en redes sociales, particularmente en X (ex twitter), en donde solía mostrarse con posiciones polémicas respecto a varios aspectos de la actualidad y la realidad nacional, aunque también se lo veía constantemente hablando del Club Olimpia, del que es fanático y con cuyos dirigentes tiene algunas fotos.

Al mismo tiempo, su presencia en redes se caracterizaba por hacer ostentación de su vida en París, Francia, mostrándose con fotos en dicho país y en lugares históricos del mismo, como el Museo de Louvre o la misma Torre Eiffel. Según lo que se señala, esto servía como una manera de atraer a mujeres jóvenes y en estado de vulnerabilidad, para así supuestamente captarlas para una red de trata.

El oficial de enlace de la Interpol manifestó que desde hacía un tiempo ya venían cercando a la familia, al punto de que dos hermanos suyos fueron detenidos en Francia por los mismos delitos. La red además sería de carácter internacional, ya que como parte del mismo esquema fueron detenidos ciudadanos de nacionalidad china.

Según la investigación, llevaba entre cuatro y cinco años trabajando como parte de la red criminal, la cual estaba siendo investigada desde el año 2023. Los agentes estuvieron haciendo un seguimiento exhaustivo a las redes del hoy detenido, y una vez que el soporte documental llegó a la Interpol, Paraguay procedió con rapidez a procesar y judicializar la orden de captura internacional.

Fue detenido en menos de un mes desde que se emitió su alerta roja, y se espera que sea extraditado a Francia.