Paraguaya se mudó ashá para estar cerca de su amorcito

Del Club Cpñegiales de ashá es el pelotero que es novio de la cuerona.

La cuerona Milva Ortellado, quien se había puesto de novia con un pelotero del Club Colegiales de ashá, habló acerca de cómo disfruta una nueva etapa de su relación y tiró la primicia de que ya está viviendo en Buenos Aires.

“Ya vine a vivir por acá, estamos formando un hogar prácticamente”, contó. Precisó que llevan “9 meses de conocernos y 3 meses de novios, que formalizamos. Sigue en nuestros planes casarnos”.

“Todo es transparente, obviamente tenemos muchas cosas por experimentar juntos, pero de todas las cosas que pasamos, ambos aprendemos uno del otro, ¡ya que tenemos culturas diferentes!”, dijo dando algunos detalles de su amor.

Está muy enamorada porque el pelotero ndaje es el sueño de laschi voi: “Él es una persona muy atenta, cariñosa, buena, amorosa y lo que más me gusta de él es que es superhumilde y se mostró tal y como es desde un principio”.

Tierra guaraní…

La pareja mira fuerte a Paraguay como un lugar seguro para emprender y planificar algunos proyectos a futuro. “A mi novio le gusta mucho Paraguay. Me dijo que es un país muy lindo, igual tenemos planes de emprender por Paraguay, a futuro, obviamente pensamos tener nuestro negocio, nuestra casa, nuestra familia”, le bajó.

“Eso sí, en el nombre de Dios, si el Barbudo de arriba no dice otra cosa. Pero tenemos planes muy lindos juntos, que Dios permita y en el nombre de él se nos dé”, dijo muy entusiasmada y entre suspiros la cuerona.

El pelotero tiene amigos argentinos que juegan en clubes paraguayos, por lo que también existe la posibilidad de que al capo del chute curepí le agrade la idea de chutar en Paraguay en algún momento de la vida.

Lo purete estuvo en el remate final. “En el amor estoy bien, contenta, feliz y enamorada, disfrutando cada momento al lado de mi novio, estamos formando un hogar muy bonito. Y mi corazoncito está en paz y tranquila. Estoy muy bien Gracias a Dios. Nos acompañamos el uno al otro”, dijo.

La fiebre del mundial con los de ashá

Milva habló con Crónica sobre cómo se vive la previa de la semifinal de la Copa del Mundo entre los curepas y los ingleses. “Más fanáticos que nunca. Y es obvio, si salieron campeones el último mundial del 2022”, inició la entrevista.

“Este partido es lo que más quieren disputar y ganar los de la selección de Argentina, es todo o nada, ya que según la historia, tienen una rivalidad geopolítica por las Islas Malvinas y en el fútbol son más rivales que nunca”, dijo

Aseguró estar alentando a la Albiceleste luego de que la Albirroja haya quedado fuera de la fiesta peloteril.

“Acá son refanáticos y no esperaba menos, son los últimos campeones del mundo, imagínate. Lo lindo es que acá en Buenos Aires apoyaron mucho a Paraguay. No sabés lo que fue cuando eliminamos a Alemania, los gritos de felicidad que dieron, impresionante fue. Lastimosamente no se nos dio pasar a cuartos”, tiró.