Discreto ¿no? El outfit de Celeste luego de la eliminación de Mbappé

Celeste Amarilla lució un conjunto con los colores de España, que eliminó a Francia y a Mbappé del Mundial.

Celeste Amarilla, ni corta ni perezosa, apareció esta mañana luciendo un conjunto totalmente inspirado en los colores de la bandera española, incluyendo hasta unos anillos con la misma temática. Todo esto en clara alusión a la eliminación de la Francia de Mbappé de la Copa del Mundo ante la selección de Lamine Yamal y compañía.

La senadora hasta incluyó dos anillos alusivos a la bandera de España.

La senadora liberal fue noticia a nivel mundial la semana pasada debido a que el mismísimo Mbappé la catalogó de racista, luego de una serie de tuits en que lo aludía directamente a él a raíz de la actitud del jugador francés, al no pasarle la mano al arquero paraguayo Orlando Gill al finalizar el partido del Mundial en el que los galos eliminaron a la Albirroja.

Celeste hasta llegó a recibir una caricatura satírica en la famosa revista francesa con dicha temática “Charlie Hebdo”, e incluso la propia Federación Francesa de Fútbol, su presidente y el Real Madrid, club actual de Mbappé, se pronunciaron.