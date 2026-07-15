José Canale y Yessi Ramírez salieron a pasear por la ciudad de la furia en bondi y subte. Qué locoooo.

Yessica Ramírez, doñita de José Canale, pureó a su ména en un paseito por ashá. Salieron a dar unas vueltas por la “ciudad de la furia” y el pelotero albirrojo decidió subir al bus para llegar a su siguiente destino.

El mundialista de la Albirroja, campeón sudamericano con Lanús, sencillo y humilde, metió un paseito tranquilo. “El que se fue al mundial se pasea como quiere”, he’i la doña.

En charla con Crónica la doña del pelotero contó cómo fue toda la aventura vivida. “Y tuvimos la ocurrencia nomás de hacer un paseito diferente. Dejamos la camioneta en un estacionamiento en frente del Obelisco y pasearnos por todo Buenos Aires en subte y colectivo”, contó entre risas Yessi Ramírez.

Paraguayito iportepe siempre necesita tener ese contacto con el mundo para sentirse bien, el espíritu aventurero es el que lo mantiene vivo en todo momento. La familia del pelotero aprovecha los tiempos libres ashá para escribir lindas historias.

Los entrenamientos para el albirrojo, en su club Lanús, ya empezaron, porque el 23 de julio arranca con todo de vuelta la lucha por el título de ashá. Mientras tanto, la doñita va de paseo por Bariloche con sus hijas y su mami, según relató.

Canale es un ídolo paraguayo por el penalazo que le dio la clasificación a Paraguay a los octavos de final de la Copa del Mundo y lo que significó la eliminación de Alemania. Pero su actitud y forma de enfrentar la vida con sencillez y humildad, lo hace un campeón de ser humano para todos los paraguayos.