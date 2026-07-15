Está “Gatito” en medio de posibles “movidas”

Cerro Porteño se sigue preparando para el Clausura y la Libertadores en Buenos Aires. El plantel que comanda Ariel Holan intensifica los trabajos y ya cuenta con la presencia desde este martes de Roberto Junior Fernández, que estuvo al servicio de la Albirroja en la Copa del Mundo.

“Gatito” se sumó a los trabajos y deberá definir su futuro en los próximos días. Si sigue en el Ciclón peleando por un puesto o deja Barrio Obrero ya que maneja ofertas, especialmente de Brasil.

Así también, el Nacional de Montevideo insiste por Juan Manuel Iturbe. Jorge Bava, DT del cuadro charrúa, quiere contar con el delantero azulgrana y ya hicieron una oferta formal por él. En Barrio Obrero no están con muchas ganas de desprenderse de él.

Por otro lado, comenzó también a sonar la posibilidad de que Ignacio Aliseda deje el club y estaría en el interés de varios equipos sudamericanos, lo mismo que Matías Pérez, pero oficialmente no hay nada y la directiva confía en poder retenerlos.

Ante esta posibilidad, el nombre de Gaspar Duarte, volante de 23 años, argentino con raíces paraguayas, comenzó a sonar por Barrio Obrero.

La mala noticia para Holan se llama Fabrizio Domínguez. El lateral sufrió un desgarro y posiblemente se pierde el inicio del Clausura.

Rival definido. El Ciclón ya conoce a su adversario en Copa Paraguay. Resistencia dejó en el camino a Santa Mónica con un 2-1 y será rival del Azulgrana.