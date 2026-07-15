[VIDEO] La confesión de la influencer cafetera: “Alguna vez fui amante de mi propio marido”

La creadora de contenido colombiana Sari Gutiérrez tiró en sus redes un video que dejó jurujái al rollo. “Aquí donde me ven, una vez fui amante de mi propio marido” escribió, y al toque la muchachada le llenó de mensajes.

“Estuve casada y de repente me pidieron el divorcio sin una razón real y de paso solo el divorcio y un ‘decidí dejar de amarte’ pasaron días para que yo entendiera que ya no pertenecía a ese lugar”, comentó y confesó cómo fue que pasó todo eso.

Dijo que una vez que se separó se puso las pilas, comenzó a bajar de peso y arreglarse cada vez más, y fue así que el fulano quiso regresar. “Decía que ‘Dios le habló y le dijo que debía restaurar nuestro hogar’, que esta vez él sí sería el hombre que debía ser… ¡Y yo, con mil dudas, decidí darle una oportunidad! ¿Por qué? Porque sí creo en la restauración y creo que Dios hace milagros" comentó Sari.

La influencer cuenta que que sacó todo a la luz y contó su historia porque sabe que muchos pasaron por lo mismo. “Lejos de que esto nos haga trizas o nos aleje de Dios, debe ser todo lo contrario: esto debe hacernos fuertes y acercarnos más a su amor, aprender a perdonar y ver con ojos de misericordia. Hoy lo tomo con humor, pero también con responsabilidad”.