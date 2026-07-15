La mejor representante: Gloria Vera propuso a su marido como DT de Guaraní

Gloria Vera no dudó en proponer a su marido, Julio Cáceres, como nuevo DT de Guaraní.

Luego de la repentina salida de Leandro Romagnoli del aurinegro, comenzó a darse una típica danza de nombres como posibles reemplazos para el argentino. La incógnita fue planteada ayer en el programa de TV “Mucho Gusto”, y Gloria, que se encontraba presentando un informe sobre el tema, no dudó en mencionar a su esposo.

“Yo creo que Julio Cáceres es ideal porque él conoce la institución. Salió campeón como futbolista”, señaló de manera directa y al aire.

Desafortunadamente, horas después se supo de la contratación de Ariel Galeano, DT joven ex Libertad, como el nuevo hombre al frente del banco del aborigen.