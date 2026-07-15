Letrado mecánico: iba a arreglar gua’u la moto y se la robó

En el barrio Inmaculada de dicha ciudad, efectivos policiales aprehendieron a un hombre por su presunta participación en un caso de hurto agravado de motocicleta, recuperándose el biciclo durante un procedimiento realizado en la tarde del martes en una vivienda abandonada del sector conocido como “Calaverita”, en el barrio San José Olero.

En poder del sospechoso fue encontrada una motocicleta Leopard MD150 Sport, modelo 2008, color bordo, sin chapa, propiedad de un residente del barrio Primavera de la misma ciudad.

Según el informe de la policía y el relato de la víctima, el pasado 11 de julio el hombre dejó estacionada su motocicleta en el predio de su vivienda. Justo después, el ahora aprehendido llegó al lugar y le manifestó a una menor de edad que lo atendió que se llevaría el biciclo para repararlo, asegurando que ya había conversado con el propietario. Aprovechando esa situación, presuntamente se apoderó de la moto.

Luego de verificar la investigación, se dio con un biciclo similar al sustraído, confirmándose luego que se trataba del vehículo denunciado como hurtado.