[VIDEO] Nutricionista comparte tips para “cabezuditas”

Las nuevas tendencias en las relaciones humanas van cambiando a full voi en esta era digital y también los peligros que acechan en internet. Loperro por chat nomás ya batallan para conseguir una cita con las chulis; piden fotos y hasta videos estilo triple x voi. Pero ojo, ahí está el peligro: si por ahí al ñato se le ocurrió difundir las imágenes o videos que “laschi” pasaron y eran solo para sus ojos o, lo peor, si es que se le ve plenamente a la protagonista, amóntema.

El nutricionista Chris Ferreira publicó en sus redes unos consejitos a sus seguidoras sobre este tema y tiró que, suponiendo, “que andas de putipuerca y te descargaste esas aplicaciones de citas, la conversación se calentó y querés mandar fotitos, te voy a dar unos putitips: nunca jamás envíes una foto donde se vea tu cara. El fondo para la foto, que sea un lugar liso, que no haya ningún cuadro, ninguna nada que pueda identificar su sala, su baño, su dormitorio”, he’i.“

Y a cada chuli que le enviás esas fotos, ponele una marca, por ejemplo, a Julio le mandás con una bananita arriba, a Pedro le mandás con un monito arriba, entonces vos sabés quién filtró la foto”, le bajó en su “Insta”. Y, en el hipotético caso, Dios no quiera, que se filtró la foto, “monetizá la foto de dos formas: demandá a la persona porque le pusiste la marca y sácale mucho dinero y, número dos, como la foto ya está afuera, existen páginas en Internet dónde vos colgás la foto y te viene el dinero mensualmente de los clics que se están haciendo”.