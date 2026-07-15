¿Preso por Dakovo farreaba en la cárcel?

El acusado se trataría del interno Arnaldo Andrés Cubas Cantero, procesado en el marco de la Operación Dakovo, quien hasta contaría con teléfonos celulares, parlantes y vapeadores dentro del establecimiento penitenciario.

Según la información que se tiene, las imágenes fueron proporcionadas por una fuente que solicitó mantener su identidad en reserva. De acuerdo con la denuncia, las fotografías evidenciarían un ambiente de aparente descontrol en el penal y la existencia de presuntos privilegios para el recluso.

El denunciante sostendría que estas situaciones habrían ocurrido con el aval de las autoridades de la misma penitenciaría, señalando directamente al director Jorge Roberto Torales Burgos y al jefe de seguridad Miguel Veloso. De momento, ninguno de los dos ha emitido una versión oficial sobre las acusaciones.

Cubas Cantero fue detenido en diciembre de 2023 durante la Operación Dakovo, un operativo internacional llevado adelante de manera conjunta por Paraguay, Brasil y Estados Unidos para desarticular una presunta red dedicada al tráfico internacional de armas.

El interno tiene actualmente un proceso de extradición solicitado por la Justicia brasileña, mientras que recientemente fue trasladado a la Penitenciaría Martín Mendoza de Emboscada para comparecer en audiencias judiciales en Asunción.