Nelson Ferreira, arquero titular y una de las máximas figuras del “Canario”, palpitó lo que va a ser el inicio del torneo casero. El guardameta avei se animó a tirar que “preferimos jugar contra Boca, se respeta al contrario, pero en la cancha somos 11 contra 11”, le bajó sobre un posible duelo ante el cuadro curepa por la Sudaca. Pero… el Xeneize ko primero deberá sortear a O’Higgins.

“Sí, hablamos con los muchachos, la lógica te dice que puede ser que Boca pase, todos están muy felices porque es una gran oportunidad y porque sería un sueño. A nosotros nos gusta medirnos con los grandes, desde que jugamos en la Copa estamos compitiendo con los grandes del continente, ya jugamos contra San Lorenzo y Santos, desde ahí supimos que podíamos más. Se respeta al contrario, pero en la cancha somos 11 contra 11, eso es lo importante”, tiró de entrada en charla con Crónica.

Insistió voi en decir que “queremos jugar contra ellos (Boca). Nosotros preferimos a Boca Juniors”. Siguió expresando que “nosotros clasificamos punteros y también invictos, en esa serie donde había grandes equipos, eso es muy meritorio”, mencionó.

Acerca de cómo vienen laburando, opoi que “nos sentimos bastante bien, el equipo está mentalizado en los objetivos, los amistosos nos sirven para seguir corrigiendo algunos errores, creo que llegamos de buena manera al inicio del campeonato”, señaló. Recoleta recibirá al “Rayadito” el próximo viernes 24 de julio, por el Clausura.

“Nuestro objetivo para esta temporada es pelear el campeonato local y salir campeón de la Copa Paraguay, obviamente llegar lo más lejos posible en la Sudamericana, esa es la idea, tenemos un gran plantel y para eso nos estamos preparando”, sostuvo.

“MI SUEÑO ES LLEGAR A LA

SELECCIÓN”, OPOI FERREIRA

El guardameta, de 28 pirulos, avei habló del sueño Albirrojo expresando que “la verdad, desde que llegué a primera mi sueño es estar en la selección, día a día trabajo para eso, esperemos que en algún momento se dé la oportunidad”, declaró.

Avei opinó del arquero seleccionado: “A Orlando lo vi muy bien, lo bueno es que ganamos nuevamente una identidad, o sea la recuperamos, creo que Gill estuvo excelente, fue elegido como mejor arquero, mejor jugador y la verdad que cumplió con la selección. Ahora está a punto de cumplir su sueño que es jugar en Europa”, opinó.

Sobre lo que desea para este semestre, explicó que “en lo personal trabajar bien, agradecer siempre la oportunidad, la temporada pasada dejé números muy altos y bueno, tampoco me voy a relajar con eso, día a día sigo trabajando para mejorar siempre y darle una mano al equipo”, remarcó.