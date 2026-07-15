Tony se muestra como “papacito” con sus hijas en Nueva York

El futbolista paraguayo Tony Sanabria llevó a sus hijas a un recorrido por la ciudad de Nueva York luego de la aventura que fue la Copa del Mundo representando a la Selección. El delantero compartió en Instagram un carrusel de fotos junto a sus hijas en lugares como el Madison Square Garden, la estatua de la Libertad y otros atractivos turísticos de la capital del mundo.

Mía y Arianna, las hijas del goleador, disfrutaron de los paisajes, tuvieron pases a lugares infantiles donde gozaron y se las vio suavemente felicidades junto a su papi.

Tony fue acompañado por sus hermanos y su madre en el recorrido, con las fotos llenándose de “me gustas” en Instagram, además de numerosos piropos en los comentarios.