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Tres mujeres compatriotas fallecieron en vuelco de bus en Brasil

La unidad de transporte regresaba a la zona del Guairá desde el vecino país, donde se había realizado un certamen de danza.

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Vuelco de bus paraguayo en Brasil deja tres mujeres fallecidas.

Un bus de la empresa La Guaireña, el cual llevaba a integrantes de la Academia de Danza Betania, de Colonia Independencia, Guairá, sufrió un accidente de tránsito que terminó siendo fatal durante la madrugada de este martes en el estado de Santa Catarina, Brasil, dejando tres personas fallecidas y varios heridos de gravedad.

Según los reportes, todo ocurrió aproximadamente a las 01:00, cuando el bus volcó y cayó a un barranco al costado de la ruta por causas que aún son investigadas por las autoridades del Brasil.

El vehículo trasladaba a unos 67 pasajeros, teniendo en cuenta los informes preliminares, entre ellos los integrantes de la mencionada delegación artística que había participado de un certamen en la ciudad brasileña de Gramado.

Confirmaron la muerte de tres mujeres paraguayas, quienes pertenecían a una misma familia.

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