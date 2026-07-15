Vice argentina enciende el partido recordando las Malvinas

El tuit dice textualmente: “Mañana jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores. ¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!”

La Guerra de las Malvinas ante Inglaterra, ocurrida en 1982, es aún una herida abierta en el pueblo argentino, por lo que cada partido en el que la albiceleste y los “three lions” chocan, sobre todo si es en la Copa del Mundo, desata el recuerdo de dicho conflicto.

En lo que va de la historia de los Mundiales, argentinos e ingleses han disputado hasta ahora cuatro partidos: el primero de todos en 1966, en el propio Mundial de Inglaterra, donde el local venció por 1-0 en un juego bastante polémico. El segundo, el más famoso de todos, por los cuartos de final de México 1986, en donde Argentina venció por 2-1, día en el que Diego Maradona convirtió un gol con la mano y luego volvió a marcar otro considerado el mejor de la historia de la Copa del Mundo.

Los últimos dos juegos fueron en los octavos de final de Francia 1998, en donde la albiceleste venció por penales, y en la fase de grupos de Corea-Japón 2002, donde los británicos ganaron por 1-0 con gol de Beckham.