[VIDEO] Alder explotó en las redes con “Cuando sea grande”

El cantante de Maracaná, Alder Alcides, lanzó un nuevo cover que explotó en las redes sociales. En charla con Crónica habló de cómo empezó la producción y las estrategias utilizadas para convertir en dinero todos sus contenidos que se hacen virales.

“Es importante conocer el escenario, estudiar las tendencias para hacer los contenidos. Hay que saber qué es lo que va a pegar”, dijo.

“Nunca quise hacer cover, todas mis canciones son propias. Miguel Prieto visitó Maracaná y me pidió que sea su presentador. La música que canté en aquel momento fue ‘Cuando sea grande’. Me di cuenta que pegó y que podía pegar más. Ahí hablamos con mi familia y dijimos que iba a resultar”, dijo el cantautor que tiene 25 temas propios y sumó su primer cover.

En este caso la familia opillá que oikota el guyryry con la música de Miguel Mateos y se pusieron las pilas con la producción, que al parecer fue todo un éxito. Lo lanzaron a la salud del público en las redes sociales donde recibió todo tipo de comentarios. En minutos se viralizó y Alder llegó al rollo con su toque roquero.

Para él no se trata de cantar bien o cantar mal, se trata de tirar contenidos que lleguen a loperro y se venda solito. Pea he’íse que cuanto más reacciones tenga la producción, mejor para su crecimiento.

Con todo el ruido que genera, siempre está en la vidriera y así genera ingresos a través de la publicidad, las redes sociales, la música y otros rubros según confesó.

Aún hay más…

El mitã’i de Maracaná se alista para lanzar una nueva composición. Según anunció, entre el viernes y sábado tiene un nuevo éxito para que loperro puedan corear. El creador de “La Navidad ya va a llegar”, está con todo y promete sorpresa para su público.

Mientras tanto, labura como loco para concretar su mayor

sueño, que es llegar son sus creaciones a yanquilandia según dijo a Crónica. Apenami nomas Alder que quiera cantar en lo alto.