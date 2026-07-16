Árbitro en off side con la prestación alimentaria fue detenido

Un momento bastante bizarro se vivió antes de comenzar un juego de la Federación Limpeña de Fútbol en la tarde de este miércoles cuando efectivos policiales ingresaron al campo, y básicamente detuvieron a uno de los jueces de línea debido a que contaba con orden de captura por presunto incumplimiento del deber alimentación.

Para colmo de males, el árbitro, de 48 años, contaba con problemas respecto a la prestación del deber alimentario desde el año 2019. Según se informó, la tan particular situación obligó a que el partido tuviera que ser suspendido.