Condenan a depravado que abusó de su hijastra y de sus nietas

Hombre fue condenado a 25 años en la cárcel por abusar de su hijastra y sus nietas.

Según la investigación, el hombre también habría abusado de las hijas que tuvo con su pareja “oficial”, madre y abuela de las otras víctimas. El caso salió a la luz cuando una de las afectadas se cansó de todo y denunció los horrores ante las autoridades. El juzgamiento concluyó el miércoles en el Palacio de Justicia de CDE.

El condenado, de nacionalidad argentina, actualmente tiene 65 años, y fue preso originalmente en marzo del 2024, en el barrio Tres Fronteras de Pdte. Franco, tras ser denunciado por una de sus hijas que entonces tenía 17 años. La menor refirió que era abusada por su abuelo desde que tenía 12 años.

Agregó que sus hermanas, entonces con 13 y 10 años, también eran víctimas de abusos por parte de él, descubriéndose tras las averiguaciones que las niñas en realidad eran hijas biológicas del hombre.

La madre de las menores, con 41 años en la época de la denuncia, era hijastra del depravado, siendo ella también víctima de abusos desde los 11 años y teniendo ocho hijos con el sujeto a raíz de esto, aunque uno terminó falleciendo. El ahora condenado llegó también a tener 11 hijos con su pareja oficial, madre de la citada mujer y abuela de las menores abusadas. Dos de sus hijas también habrían sufrido abusos.

El hombre tenía como esclavas sexuales a prácticamente todas las mujeres de su familia, aprovechándose de que era el único sostén económico y amenazando constantemente a las víctimas con dejarlas sin comida y sin casa si denunciaban o comentaban algo a terceras personas.