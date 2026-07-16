Creadora de contenidos es cañeada por su nariz ndaje

La creadora de contenidos Alicia Duarte, conocida en redes como Aliexplora, fue cañeada por un hater. “Que bárbaro, realmente tu nariz me estorba en todas tus publicaciones”, le escribió el odiador.

Aliexplora se tomó la molestia de contestarle sin escribirle una sola línea pero ohupí solamente dos imágenes y loperro se encargaron de darle su “ubicol” al trozador.

Alicia contó que no es la primera ni la última vez que la atacan por la forma de su nariz. “Mi nariz ha sido motivo de bullying desde que yo estoy en la escuela, siempre me han hecho ese comentario, me lo han dicho toda la vida”.

Cree que a raíz de eso desarrolló las ganas de hacerse una cirugía estética en algún momento de su vida. “Hace mucho que quiero hacerme. Si hay algo que debo cambiar de mis misma sería mi nariz, pero no quiero atribuirle eso a los haters, sino que es más bien un deseo personal que yo tengo”, expresó Ali porque a ella no le afecta mucho lo que le dicen en redes, de hecho, cree que esas personas criticonas que escriben por redes se debe a otra cosa.

“Realmente no me afecta. Pienso que uno de los motivos por el cual no me afecta este tipo de comentarios es que yo me preparo mentalmente para recibir a personas así, porque sé que en las redes sociales uno llega a mucha gente y cuando uno empieza a tener seguidores llega a todo tipo de personas”, dijo Alicia a Crónica.

La creadora digital cree que este tipo de personas en las redes existe porque no tienen argumentos para cañearle y usan en recurso’i para atacarle por medio de su físico.

“Creo que las personas que empiezan a hacer comentarios al respecto del físico de uno como siendo un hater, pienso que lo hacen porque no tienen ningún tipo de argumento. No tienen la inteligencia suficiente como para sostener algo que me pueda afectar o decir algo que realmente tenga valor, porque claro, si vamos a hacernos bullying por el físico, todos somos imperfectos, todos tenemos esto, tenemos lo otro. Me imagino que es gente muy ignorante y que si empiezan a comentar cosas así puede que sea por envidia, lo he pensado bastante y no me gusta decir esto, pero sí o sí es envidia”, gatilló la compatriota residente en yanquilandia.

Luego comentó, “lastimosamente las redes sociales son así y si vas a empezar a hacer contenido, tenés que mentalizarte que este tipo de cosas van a suceder. Uno tiene que prepararse para que no te afecte emocionalmente porque uno se puede llegar a deprimir por esto”, tiró.