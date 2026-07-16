Con temática de Stitch, festejó el cumple de sus “michijos”

La creadora de contenidos y conductora de streaming Loana Eliceth le festejó sus cumpleaños a sus dos mascotitas, los michis Papi y Horti.

El festejo tuvo como temática a Lilo y Stitch, con los decorados de la fiesta y el outfit de Papi y Horti, quienes estaban vestidos con unos disfraces de los personajes.

“Nadie lo entendería, Papi cumple 6 años y Horti 4 años. Mientras yo viva nunca les faltará nada y tendrán la mejor vida”, escribió la creadora digital en sus redes sociales, donde compartió avei las fotos de sus adorales “michijos”.

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