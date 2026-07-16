“De verdad, creatividad que hace rato no veo”, admiró la senadora

¡Mundial el título de Crónica! El rollo voi aplaudió la portada de ayer que resaltó la eliminación de la selección francesa de la Copa del Mundo, donde llegó con la chapa de candidato al título, pero ahora tendrá que jugar por el tercer puesto.

Y, sobre todo, la decepción de Kylian Mbappé que de esta manera termina el campeonato sin penas ni glorias más que haber sido famoso por el cruce que tuvo con la senadora Celeste Amarilla.

Justamente, consultada la opinión a la legisladora sobre la portada de Crónica, simplemente respondió que “¡¡¡sí vi!!! ¡Muy creativo! De verdad, creatividad que hace rato no veo”, resaltó voi la senadora.

Posteriormente, en su cuenta de Instagram “celestesenadora” alzó la tapa del diario y, como era de esperarse, al toque tuvo cientos de comentarios, la mayoría de ellos provenientes de los franchutes, pero avei los nuestros la apoyaron. “Lo más simpático de todo esto, los franceses atentos a cada publicación de la senadora para dejar un comentario, donde lo único que demuestran es cuán dolidos están”, escribió Mariela Brítez.

Posteo de la senadora en su cuenta de Instagram.

En tanto, @drainsvile katu le tiró que “obsesionada, cuantos mundiales tiene Paraguay”, he’i gua’u de puro pichado.

Pero no solo la senadora alabó la genialidad de Crónica, sino avei periodistas de otras partes del mundo, como Emmanuel Alejandro Rondón, quien he’i voi que fue “la mejor portada sobre Francia 0-2 España salió de Paraguay. Cero dudas”.