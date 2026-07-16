Así de rápido y contundente como cuando está dentro del área, así se definió el futuro de Allan Wlk. El delantero, que brilló en Recoleta en el primer semestre de este 2026, lleva sus goles al Lanús de Argentina. Cuando parecía que volvía a Olimpia, club en el que se formó, el equipo granate puso lo que hay que poner y todos felices y contentos.

Lanús mejoró la oferta del Decano, va a pagar cerca de 2.000.0000 de dólares por el 80 % del pase y Wlk ya voló hacia Buenos Aires para realizarse el chequeo médico y luego firmar su nuevo contrato.

“Allan está muy feliz. Tuvimos ofertas de Rusia, Portugal, consultas de México y Argentina, pero creemos que la de Lanús es la mejor oportunidad para él. El jugador ganará 10 veces más de lo que ganaba en Recoleta”, comentó Luis Vidal, presidente de Recoleta, a la 95.5 FM.

“El 20 % queda en Recoleta. Nosotros tenemos un acuerdo con Olimpia, donde el 50 % de los productos de una transferencia corresponde a Olimpia y el otro 50 % a Recoleta”, agregó.

Vidal también reconoció que la de Lanús fue la mejor opción y por eso el Franjeado tampoco se opuso. “Trabajamos en todo momento con Olimpia. Siempre nos comunicábamos porque era una operación importante y sabíamos que Allan estaba en el interés del club. Trabajamos juntos para que esto salga adelante y para que Olimpia también se beneficie. Todos consideramos que es importantísimo que esté en el fútbol argentino, porque eso le puede ayudar a ganar dinámica, velocidad y ni qué hablar, exposición. Ojalá que en un futuro pueda integrar la selección paraguaya”, expresó.