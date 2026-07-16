La calle atrapó a polis que buscaban a fugados

Patrullera tuvo que ser asistida para salir de un camino vecinal en donde quedó atrapada.

Agentes policiales que se encontraban participando de un operativo de búsqueda de una serie de fugados de la Penitenciaría Regional de Misiones, quedaron atrapados con su patrullera en un camino vecinal de la zona de Ka’atygue, en Santa Rosa, en el mencionado departamento.

A raíz de este problema, los uniformados se vieron obligados a solicitar ayuda para poder salir y continuar con el procedimiento de búsqueda, el cual se retrasó varios minutos a raíz del mal estado de los caminos.