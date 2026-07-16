Lapa de Orlando Gill no perdonó dichos de Concejal sobre el arquero

El mismo se realizó en la cancha del Club Sportivo San Lorenzo, equipo donde Gill tuvo sus primeros años de carrera. Ocurre que el concejal de la ciudad universitaria, Issac Rojas, no pudo entrar al evento al cual iba acompañado de su hija y su sobrino. Debido a esto, Rojas trasladó su queja a la Junta Municipal con una frase sumamente polémica.

“Así como todos, Orlando Gill puede ser un ídolo hoy y mañana un don nadie”, dijo el edil del arquero que fue artífice de la histórica clasificación de Paraguay dejando afuera Alemania en el Mundial. Ante esto, la señora de Orlando, Meli Ávalos, no tardó en saltar y apuntar sus dardos contra el concejal.

Historia de esposa de Orlando Gill contra concejal Issac Rojas.

“Para el ‘concejal’ que hace todo un teatro por el motivo que Orlando no pudo saludar a su familiar, quisiera comentarle que Orlando es un ser humano y le cuesta cumplir con todo el mundo. Él no es un robot. También decirle que así como te quejas por una estupidez así también deberías de quejarte por el mal estados de las calles, por falta de insumos en los hospitales públicos, por falta de camas , quejarte y hacer valer el millonario salario que tenes (sic.)” fue lo expresado por la señora de Gill en una historia de Instagram.