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[VÍDEO] Los curepas del Ciclón estallaron con la victoria de Argentina

Cerro Porteño se encuentra haciendo la pretemporada de cara al segundo semestre justamente en el vecino país.

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Jugadores argentinos de Cerro Porteño festejando la victoria de su Selección.

Los jugadores del plantel azulgrana se encontraban haciendo la concentración correspondiente en la ciudad de Ituzaingó, todo de cara al Torneo Clausura y los Octavos de la Copa Libertadores ante Palmeiras. Como era de esperarse, el equipo tuvo su pausa para ver la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra.

Apenas se confirmó la victoria de la Albiceleste, un vídeo viralizado a través de redes sociales dejó ver a los peloteros Pablo Vegetti y Matías Pérez reaccionando con euforia al triunfo argentino.

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