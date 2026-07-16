Alfonzo Estigarribia es un incansable laburador de 73 años que el próximo 2 de agosto cumple 74. Se hizo viral en redes sociales tras un video en el que contó que lleva muchísimo tiempo laburando para una empresa “de onda”.

En charla con Crónica, contó que se jubiló con media jubilación y que trabaja “no por necesidad, sino porque me deprimo si estoy en mi casa sin hacer nada”.

Contó que es feliz y que la vida le dio 10 hijos quienes le dijeron “que no me preocupe del dinero, pero yo igual quiero seguir trabajando, tengo muchas ganas aún. Hace poco tuve 15 días de vacaciones, me quedé dormido bajo el mango, no da gusto; me agarró depresión por no hacer nada.

Don Alfonzo expresó que este laburo fue el primero en su vida. “Yo entré en 1973 a este trabajo. Con esto yo crié a mis 10 hijos. Antes nos pagaban por viajes, yo hacía 5 viajes por día, no me cansaba nunca. Trabajaba desde la mañana hasta la noche”, he’i.

Agregó que con este laburo “todos mis hijos estudiaron, a ninguno le hice trabajar. El mayor tiene 52 años, todos trabajan bien y ya tienen su propia casa y sus familias. Ellos no quieren más que yo trabaje, toditos me ayudan”.

Don Alfonzo lleva 53 años trabajando para Coca-Cola, hoy día con 73 años.

Por otra parte, expresó que “gracias a la empresa donde trabajo conozco todo Paraguay, recorrí por todas partes. Yo vivo frente mismo a la empresa, no agarro ni colectivo. Me voy ahí para las 7:30 y largo a las 17:00 o 18:00 horas”.

Por último manifestó que “trabajo como ayudante de camión, soy el que distribuye todas las cajas de gaseosas a los clientes. Me bajo y llevo por mi dos cajas de gaseosas todos los días. Trabajé también como chofer pero me gusta más ser ayudante, te movés más”.

En sus ratos libres es músico.

¿Hasta qué edad piensa trabajar don Alfonzo?

Ante la consulta de hasta qué edad trabajaría, don Alfonzo respondió que “mis hijos ya me insisten mucho en quedarme en casa a descansar, y creo que le voy a hacer caso ya. Posiblemente hasta este año nomás ya trabajé y me quede a descansar en casa. Voy a distraerme con la pesca que es lo que me gusta también. Tampoco pienso abrir una despensita en casa, como lo hace la mayoría de los jubilados. Relax total nomás ya”.

Por último, una de sus hijas, Carmen Estigarribia, contó a nuestro medio que él es músico en sus ratos libres, y que suele deleitar a los familiares y amigos con la dulce música paraguaya en las reuniones sociales que se arman.