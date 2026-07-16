Mujer intenta matar a su ex pareja en pleno Juzgado

La diligencia tuvo lugar en el Juzgado de Garantías de Luque, aunque ya estando ambos en el patio de la sede judicial, la mujer intentó atacar a su ex pareja realizando varios disparos de arma de fuego. Ella tiene 30 años y el hombre 35, contando este con antecedentes por abuso sexual en niños según la Policía.

El mismo logró agacharse mientras salía del juzgado, movimiento que lo terminó salvando ya que logró esquivar los proyectiles. El ataque a tiros quedó registrado en las cámaras de seguridad de la sede judicial, donde se ve que la mujer dispara contra el hombre cuando este se retiraba del sitio caminando.

Las autoridades reaccionaron rápidamente y lograron desarmar a la mujer.