Paraguayas entran en negación ante casamiento de Mauricio

En los comentarios, las chicas compatriotas no se hicieron esperar, entrando muchas de ellas en negación ante la dura noticia de que el que muchas consideran “el hombre de sus sueños” ya tiene dueña. Los lamentos no pararon, así como las insinuaciones de que podría todavía haber alguna esperanza.

“Me arruinó la Navidad y eso que apenas estamos en julio”, “un momento padre, no permita esto, es un absurdo, es un error, ponga pausa a esta boda, ya le explico mis motivos y quién soy yo”, “no estoy lista para ver al amor de mi vida casándose, me va a dar algo”, son solo algunos de los mensajes llenos de tristeza de las paraguayas.

No obstante, algunas todavía parecen conservar la fe de que no todo está perdido, diciendo cosas como “se casa en Brasil, en Paraguay sigue soltero”.

Sin embargo, el bigotón albirrojo que juega en el Palmeiras dejó las cosas más que claras en un comentario para su señora que dejó en el mismo posteo: “Você é o amor da minha vida!”