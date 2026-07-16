Repatrian restos de tres paraguayas fallecidas en Brasil

El ómnibus volcó durante la madrugada del 15 de julio sobre la ruta SC-492, en Santa Catarina.

Así mismo, las otras ocho compatriotas que terminaron heridas luego del percance, aún permanecerán en el Brasil mientras son atendidas. Según señaló el Director de Asuntos Consulares, Carlos Vera, los restos de las tres mujeres llegarán a Independencia aproximadamente a las 18:00 de hoy jueves.

Por otro lado, aproximadamente unas 57 de las heridas en el accidente ya fueron dadas de alta, con unas 20 de estas regresando en otro bus alquilado por la empresa al Paraguay, mientras las 37 restantes volverán por medios propios.

Finalmente, unas ocho personas, cuatro menores y cuatro adultos, permanecen internadas en los hospitales de Maravilha, São Miguel y Chapecó, por lo que aún no regresarán al país debido a la gravedad de sus heridas.

Una niña de 11 años incluso sufrió la amputación de un miembro superior (brazo), siendo la única internada en la unidad de cuidados intensivos. Los demás están en situación estable, pero bajo monitoreo constante.