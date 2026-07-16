Un año de Impacto Lucha: “en cada show vemos más gente nueva”

Comenzó relatando que “estoy con Impacto Lucha desde el primer evento en Julio del 2025, participé en la primera lucha de la empresa y ahora también soy el primer Campeón Supremo de Impacto. El público que tenemos es el mejor, es muy gratificante ver como cada vez hay más caras nuevas entre ellos, buscando pasar una experiencia inolvidable. Todos los luchadores extranjeros que pisan nuestra tierra se van maravillados con nuestra gente”.

Aunque en la actualidad Tyler ostenta el Campeonato Supremo de la promoción, en el pasado también fue Campeón de la Raza Guaraní, y al respecto de su camino para ganar ambos títulos dijo: “ambos caminos fueron complicados, al primero llegaba mejor, pero también con mucha inexperiencia, era prácticamente un niño. Actualmente, 10 años después, el camino al campeonato fue una guerra, cada lucha por la que tuve que pasar fue bastante desgastante, todos fueron oponentes que supieron llevarme al límite de lo físico, pero pude sobrellevar cada situación pensando fríamente cada combate, y dejando que la experiencia de luchar tanto dentro del país como en el resto de la región me ayudara a ver salidas a las situaciones complejas”.

Tyler en plena acción.

Sobre su rival más complicado habló justamente de una experiencia internacional, mencionando a Jawar de la promoción WAR Ecuador: “es un luchador extremadamente talentoso y duro, fue de las luchas más complicadas que tuve este año, ya que al ser un extranjero es más difícil estudiar a tu rival y conseguir información para adelantarte a lo que pueda ocurrir dentro del ring. Espero tener una revancha con él, ya sea en Asunción o en Quito”.

El luchador afirma que la emoción del público es lo que más lo motiva a subirse al ring.

En cuanto a su combate más duro, no dudó en decir que fue la lucha por su actual campeonato. “Todos los que participamos en ella subimos al ring dispuestos a dar la vida por el cinturón, y cada uno de nosotros empujó al límite sus habilidades para intentar obtener el campeonato. Por suerte, pude encontrar el momento justo para aplicar mi rodillazo a uno de mis rivales para terminar la pelea victorioso”.

Lucha por el campeonato.

Tyler destaca la importancia del público en los shows que realizan: “es lo que más me motiva a subirme al ring, Cuando estoy ahí y los escucho gritar y veo cómo reaccionan a todo lo que sucede durante el evento, esa es la sensación más gratificante del mundo, me motivan a dar el 200%”.

Sobre el crecimiento del público de Impacto desde que comenzó a funcionar destacó que “en cada show vemos gente nueva que se queda para el siguiente evento, lo cual es un indicio de que nuestro público está creciendo cada vez más, es una experiencia única e inolvidable que esperamos pueda llegar cada vez a más gente dentro de nuestro territorio”.

El campeón nos menciona que una de sus principales inspiraciones es el luchador norteamericano Aj Styles, el cual se retiró recientemente a principios de año en la más que famosa WWE: “es de los mejores luchadores de todos los tiempos, dicho por sus propios pares, es un atleta increíble y por lo que pude ver en entrevistas y relatos de su vida es una increíble persona también. Es mi modelo a seguir tanto dentro como fuera del ring, ojalá algún día tenga la posibilidad de conocerlo en persona”.

Por otro lado, también destaca la figura a nivel local del profesor Blas Benitez: “es uno de mis mayores referentes, gracias a su esfuerzo de años existe la lucha libre en Paraguay y cada persona que se haga llamar luchador le debe todo a él. Soy el luchador que soy gracias a él”.