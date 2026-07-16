Una chipa le costó la vida

El fallecido es oriundo de la ciudad argentina de Posadas, Provincia de Misiones, encontrándose en el momento esperando para poder tramitar una tarjeta de débito en una sucursal bancaria de la localidad. Aunque los empleados de seguridad y personal del banco intentaron salvarlo, no lo lograron.

Según lo que señalan los policías, el hombre habría comprado una chipa minutos antes de entrar a la sucursal, y en el momento en el que la ingirió, un pedazo de esta quedó atascado en sus vías respiratorias. Si bien es cierto que los presentes lograron que expulse el alimento, en ese momento el hombre ya había perdido el conocimiento.

Es por esto, que una vez que llegó la ambulancia ya no se pudo hacer nada.