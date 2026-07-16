Viaje terminó en tragedia y dejó a una ciudad de luto

Así quedó el colectivo de la empresa La Guaireña, en donde viajaba la delegación de una academia de danza que volvía de Brasil tras participar de una competencia.

El viaje que debía terminar con la alegría de haber representado al país en una competencia internacional acabó convirtiéndose en una tragedia que enluta a toda una comunidad.

Un ómnibus de la empresa La Guaireña, que trasladaba a integrantes de una academia de danza de Colonia Independencia de regreso de Brasil, volcó y cayó a un barranco durante la madrugada de este miércoles, en el estado de Santa Catarina.

El accidente dejó tres paraguayas fallecidas, entre ellas una niña de apenas 8 años, además de varios heridos. En el bus viajaban unas 67 personas y las causas del siniestro siguen siendo investigadas.

Con profundo pesar, el intendente interino de Independencia, Melenio Leiva, en conversación con Crónica, expresó el dolor que hoy embarga a todo el distrito.“El distrito de Independencia está de luto. Somos todos amigos, conocidos. Estamos haciendo lo posible por acompañar a todas las familias. Entre los pasajeros había niñas de cinco años para arriba, preadolescentes y adolescentes, acompañadas por sus familiares”, contó.

Mientras las familias aguardan noticias desde Brasil, las autoridades paraguayas siguen en permanente contacto con los hospitales donde fueron trasladados los heridos.“Las autoridades de Brasil están ayudando mucho. Los accidentados están en diferentes hospitales, muchos de ellos ya ingresaron a cirugía. Lastimosamente una de las mamás está en terapia, a quien se le amputó un brazo y una de las niñas perdió una pierna”, dijo.

El jefe comunal también brindó un panorama preliminar sobre la situación de los sobrevivientes.“Nos pasaron un reporte preliminar de que 10 a 12 personas fueron las que debieron ser hospitalizadas. Los demás están en albergues”, he’i.

Finalmente, destacó la solidaridad que se vive en estas horas de angustia y recordó que la delegación no era la única paraguaya que había participado del certamen. “Desde acá estamos acompañando a las familias, viendo la posibilidad de ayudar a regresar a quienes están en condiciones”, destacó.

Comentó que varias comitivas de Paraguay “fueron a participar, de Asunción, de Capitán Bado y de otras ciudades. Lastimosamente, la comitiva de Independencia tuvo este terrible accidente”.

“NO SÉ MUY BIEN QUÉ PASÓ PORQUE VENÍA DURMIENDO”, CONTÓ

En medio del susto y la desesperación, una de las pasajeras relató cómo vivieron los angustiosos segundos previos al accidente.

“Fue todo muy rápido, no sé muy bien qué pasó, porque venía durmiendo. Sí, veníamos un poco fuerte y, de repente, se sentía medio tambalear el colectivo, eso fue lo que sentí. La mayoría estábamos durmiendo”, contó a Crónica Liz, presidenta de la comisión de la Academia de Danza Bethania, de Colonia Independencia.

La mujer explicó que el accidente ocurrió en un tramo recientemente habilitado y conocido por su peligrosidad. “Es un camino nuevo por donde veníamos y hay miles de curvas. Ya pasaron tres accidentes en la zona hace unos meses, con 15 o más fallecidos, es lo que nos dijeron en el hospital. Es una zona de serranías, no sé porque les dieron esa ruta”, comentó.

Todavía conmocionada por lo ocurrido, recordó los instantes de terror que vivieron dentro del ómnibus. “Pasó todo muy rápido. Creo que el colectivo dio dos o tres vueltas, ahí se escucharon los gritos de desesperación y pasó lo que ya todos saben”, remató.

MUY EMOTIVO “ADIÓS” ANTES DE LO PEOR

La Academia de Danzas Bethania se despidió de Brasil con un emotivo posteo en Facebook. Nadie imaginaba que ese mensaje, publicado tras conquistar el primer lugar en la competencia, sería el último antes de la tragedia.

Las peques felices antes de emprender el viaje de regreso al país.

“¡Nos despedimos de Brasil con el corazón lleno y el máximo galardón en nuestras manos! Regresamos a casa con el orgullo del primer lugar, pero nuestra mayor satisfacción es haber descubierto la magia de Gramado, la calidez de su gente y el valor de compartir como la gran familia que somos en la Academia de Danzas Bethania”, arrancó el posteo.

“Este sueño cumplido es el resultado del esfuerzo de nuestros talentosos alumnos, el apoyo incondicional de los padres, la entrega de los profesores y de cada persona que confió en nosotros, ¡Gracias infinitas a todos y, ante todo, gracias a Dios por guiarnos en cada paso!”, concluyó.